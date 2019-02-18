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MHP Kayseri Milletvekili Ersoy da galibiyet sevincini yaşadı

Koyu bir İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarı olan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da maç bitiminde galibiyet sevinci yaşadı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 09:31
MHP Kayseri Milletvekili Ersoy da galibiyet sevincini yaşadı

Koyu bir İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarı olan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da maç bitiminde galibiyet sevinci yaşadı.


MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kadir Has Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya yarım saat öncesinden geldi ve locadaki yerini aldı. İstikbal Mobilya Kayserisor’un maçlarını kaçırmayan gerektiğinde deplasmana bile giderek sarı-kırmızılı takıma destek olan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Göztepe karşısında 2-1’lik galibiyet sonrasında büyük sevinç yaşadı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 09:31
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