Laikçi kumpas boşa çıktı! Mahkemeden Ramazan Hoca kararı İran’dan çok konuşulacak Hamaney videosu: Operasyon odasındaki 'Dimona' detayı dünyayı ayağa kaldırdı Zeytin devinde sarsıntı! 40 yıllık yerli dev BAKTAT konkordato ilan etti! İran'ın en büyük petrokimya üretim tesisi vuruldu! Nevzat Bahtiyar'a ağırlaştırılmış müebbet talebi İmamoğlu Suç Örgütü davasında hararetli anlar! Mahkeme başkanından sanığı terleten soru İlk hava ambulansı GÖKBEY şifaya havalandı! En zorlu şartlarda devletin şefkat eli olacak Bursa Büyükşehir Belediye’den skandal olay! Makam odasında rüşvet pazarlığı MHP’nin yeni İstanbul İl Başkanı belli oldu Orta Doğu’da sular ısınıyor: İsfahan üzerinde ABD’ye ait Reaper SİHA’sı düşürüldü
Gündem MHP İstanbul teşkilatı başkanı olan Volkan Yılmaz kimdir?
Gündem

MHP İstanbul teşkilatı başkanı olan Volkan Yılmaz kimdir?

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
MHP İstanbul teşkilatı başkanı olan Volkan Yılmaz kimdir?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul teşkilatında sular durulmuyor. İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifasının ardından, Genel Merkez radikal bir karara imza atarak İstanbul il ve tüm ilçe teşkilatlarını tek kalemde feshetti. Boşalan koltuğa ise tecrübeli isim Volkan Yılmaz getirildi.

İstanbul İl Başkanlığı görevine atanan Volkan Yılmaz, camianın yakından tanıdığı, saha tecrübesi yüksek bir isim. 1972 İstanbul doğumlu olan Yılmaz, uzun yıllar Silivri Belediye Başkanlığı görevini yürüterek yerel yönetimlerde rüştünü ispatladı. MHP MYK üyeliği ve çeşitli üst düzey görevlerde bulunan Yılmaz, uzlaşmacı kimliği ve teşkilatçı yapısıyla biliniyor. Yeni dönemde İstanbul'u toparlama görevi bizzat Lider Devlet Bahçeli tarafından kendisine tevdi edildi.

Volkan Yılmaz kimdir? Teşkilatın yeni lideri sahnede!

Volkan Yılmaz, 1972'de İstanbul Silivri’de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Büyükçekmece'de tamamlayan Yılmaz, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümünü bitirdi. MHP Silivri İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı, 2012-2019 yıllarında MHP MYK Üyeliği görevlerinde bulunan Yılmaz, 2019 yerel seçimlerinde Silivri Belediye Başkanı seçildi. Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyesi olan Yılmaz, evli ve 2 çocuk babasıdır.

VOLKAN YILMAZ ÖNCEKİ GÖREVLERİ

31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Silivri Belediye başkanı olan Volkan Yılmaz, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) encümen üyesidir.

MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!

Gündem

MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!

MHP’nin yeni İstanbul İl Başkanı belli oldu
MHP’nin yeni İstanbul İl Başkanı belli oldu

Gündem

MHP’nin yeni İstanbul İl Başkanı belli oldu

MHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden alınmıştı! Sertel Selim’den ilk açıklama geldi
MHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden alınmıştı! Sertel Selim’den ilk açıklama geldi

Gündem

MHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden alınmıştı! Sertel Selim’den ilk açıklama geldi

 

