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Aktüel MHP İl Başkan yardımcılarına silahlı saldırı
Aktüel

MHP İl Başkan yardımcılarına silahlı saldırı

Diyarbakır MHP İl Başkan yardımcılarının silahlı saldırıya uğradığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 20:51:00 -
MHP İl Başkan yardımcılarına silahlı saldırı

Olay, Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Gaziler Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, otomobil ile seyir halinde olan MHP İl Başkan yardımcıları Şevket Toprak ve Ekrem Zazaoğlu’nun aracının önüne kimliği belirsiz bir şahıs atladı. Aracın durmasıyla arkadan birkaç el atış edildi.

Mermiler otomobil isabet ederken, il başkan yardımcıları yara almadan kurtuldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

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