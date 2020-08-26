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Aktüel MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Tatvan'da
Aktüel

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Tatvan'da

Yeniakit Publisher
2020-08-26 03:03:48 -
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Tatvan'da

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinliklerine katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tatvan ilçesinde partililerle bir araya geldi.

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir ve Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin karşıladığı Bahçeli, 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı’nda düzenlenen etkinliklerin ardından Tatvan ilçesine geçti.

Burada partililerce karşılanan Bahçeli'ye, Erdemir tarafından filografi sanatıyla işlenmiş Türk Bayrağı tablosu, Bitlis Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Battal Taşar tarafından da plaket takdim edildi.

Bahçeli, burada partililerle bir süre görüştü.

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