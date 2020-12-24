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Aktüel MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Millet kararını vermiş, perde kapanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'nin geleceğidir."
Aktüel

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Millet kararını vermiş, perde kapanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'nin geleceğidir."

Yeniakit Publisher
2020-12-24 15:21:24 -
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Millet kararını vermiş, perde kapanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'nin geleceğidir."
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