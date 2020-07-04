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Aktüel

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "MHP'nin 14 Mart 2021'de yapacağı 13. Olağan Büyük Kurultayı’nın ana teması tespit edilmiştir. Çağrımız zamanlar üstü bir kavrayış ve kader ortaklığının özetidir: İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olaca

Yeniakit Publisher
2020-07-04 15:30:17 -
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "MHP'nin 14 Mart 2021'de yapacağı 13. Olağan Büyük Kurultayı’nın ana teması tespit edilmiştir. Çağrımız zamanlar üstü bir kavrayış ve kader ortaklığının özetidir: İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olaca
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