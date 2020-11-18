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Aktüel MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP'nin tarihi sorunu Kılıçdaroğlu ve ekibidir"
Aktüel

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP'nin tarihi sorunu Kılıçdaroğlu ve ekibidir"

"Kılıçdaroğlu, aleyhine işleyen gündemi değiştiremez, yama tutmayan açıklarını asla kapatamaz. PKK'yla iş birliğinin, FETÖ'yle diyaloglarının demokratik faturasına mutlaka katlanacaktır" - "Ülküdaşım Alaattin Çakıcı'ya 'mafya bozuntusu' demek, 'yeraltı dünyasının karanlık yüzü' suçlaması getirmek müfterilik, seviyesizlik, rezilliktir"

Yeniakit Publisher
2020-11-18 21:09:03 -
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP'nin tarihi sorunu Kılıçdaroğlu ve ekibidir"

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kılıçdaroğlu, aleyhine işleyen gündemi değiştiremez, yama tutmayan açıklarını asla kapatamaz. PKK'yla iş birliğinin, FETÖ'yle diyaloglarının demokratik faturasına mutlaka katlanacaktır. CHP'nin tarihi sorunu Kılıçdaroğlu ve ekibidir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "habis ve hastalıklı konuşmaları" dikkatle incelendiğinde nasıl bir girdabın içine düştüğü, nasıl bir hezeyan ve melanete gömüldüğünün gayet net olarak anlaşılacağına işaret etti.

​​​​​​​Kılıçdaroğlu'nun üslubunun kindarlığının ve siyaset usulünün kirliliğinin herkesin malumu olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun terörist Demirtaş'a hürmet ve hayranlığı bellidir. Soros'un tetikçisi ve tedarikçisi Osman Kavala'ya sevgi ve sempatisi bilinmektedir. Ellerinde Mehmetlerimizin kanı bulunan bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerle iç dışlı olduğu ise son derece berraktır. Bu durum kapsamında CHP Genel Başkanının hakaret ve hıyanetlerine sosyal medyadan yayımladığı bir açıklamayla tepki gösteren değerli Ülküdaşım Alaattin Çakıcı'ya 'mafya bozuntusu' demek, 'yeraltı dünyasının karanlık yüzü' suçlaması getirmek müfterilik, seviyesizlik, rezilliktir." açıklamasını yaptı.

Bahçeli, şunları kaydetti:

"Kamuoyu nezdinde algı oluşturmaya çalışan Kılıçdaroğlu ve yanında yöresinde yuvalanan iş birlikçilere cevabım şudur, Alattin Çakıcı bir ülkücü şehidimizin oğludur. Alaattin Çakıcı ülke ve millet sevdalısı bir ülkücüdür. Alaattin Çakıcı benim dava arkadaşımdır. Elbette üzerine atılı suçların bedelini uzun yıllar cezaevinde kalarak ödemiş bir vatan evladıdır. Kılıçdaroğlu mafya arıyorsa, yeraltı dünyasının kanlı yüzlerini görmek istiyorsa el ele, gönül gönüle olduğu hainlere bakması, şayet onuru varsa nedamet duyması tavsiyemdir. Kılıçdaroğlu, aleyhine işleyen gündemi değiştiremez, yama tutmayan açıklarını asla kapatamaz. PKK'yla iş birliğinin, FETÖ'yle diyaloglarının demokratik faturasına mutlaka katlanacaktır. CHP'nin tarihi sorunu Kılıçdaroğlu ve ekibidir. Bu sorun kanserleşmiş, vücuda yayılmıştır."


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