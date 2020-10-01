  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu'dan "Dünya Yaşlılar Günü" açıklaması:
Aktüel

MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu'dan "Dünya Yaşlılar Günü" açıklaması:

"Yaşlılarımız gölgesinde sevgi ve huzur hissedilen ulu çınarlar gibidir. Türk kültüründe yaşlı demek bilgelik makamına ulaşmış, bir ailenin hürmet makamına taht kurmuş üyesi demektir"

Yeniakit Publisher
2020-10-01 15:05:45 -
MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu'dan "Dünya Yaşlılar Günü" açıklaması:

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, yaşlıların gölgesinde sevgi ve huzur hissedilen ulu çınarlar gibi olduğunu belirterek, "Türk kültüründe yaşlı demek bilgelik makamına ulaşmış, bir ailenin hürmet makamına taht kurmuş üyesi demektir." ifadelerini kullandı.

Depboylu "Dünya Yaşlılar Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, güçlü bir milletin, geçmişten gelen bilgi ve tecrübeleriyle milli ve manevi kültürünü gelecek kuşaklara aktaran en değerli üyelerinin büyükleri ve yaşlıları olduğunu belirtti.

Yaşlıların geçmişten geleceğe köprü kuran, yeni nesillerin milli ve manevi kimliğini oluşturmasında önemli bir görev üstlenen fedakar öğretmenler olduğuna işaret eden Depboylu, "Yaşlılarımız gölgesinde sevgi ve huzur hissedilen ulu çınarlar gibidir. Türk kültüründe yaşlı demek bilgelik makamına ulaşmış, bir ailenin hürmet makamına taht kurmuş üyesi demektir." değerlendirmesini yaptı.

Depboylu, bilgisi, deneyimi ve olgunluğuyla yaşanan türlü sorunlarına çıkış yolu gösteren aile büyüğüne sevgi, saygı ve hassasiyetle sahip çıkmanın, kadim tarihten bugüne ulaşan en değerli öğretilerinden biri olduğunu vurguladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşlıları korumak için büyük özen gösterildiğini anımsatan Depboylu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Gelişmiş olduğunu ve hatta küresel güç olduğunu iddia eden birçok ülke bu sınavda başarısız olmuş; bir toplumun yapısının ana direği olan yaşlı nüfusundan ağır kayıplar vermiştir. Devletimizin aldığı tedbirler, tebliğ ettiği uyarılar ve milletimizin yaşlısına duyduğu hassasiyet, sevgi, saygı ve sahiplenmeyle Türk kültürünün eşsizliği bu zor günlerde kanıtlanmış, bu husustaki tutum ve eylemleri tüm dünya ülkelerine örnek olmuştur."

Yaşlıları yıl içinde seçilmiş bir tek günün hatırlamanın ve düşünmenin yeterli olmadığının altını çizen Depboylu, "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle yaş alarak yaşamın olgunluğuna ve bilgeliğine ulaşmış büyüklerimizin gününü kutluyor; kendilerine sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz." ifadelerine yer verdi.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kaan Sarıaydın ‘Hazır olun’ diyerek açıkladı! 'Türkiye yakın zamanda çatışmaya girecek'
Gündem

Kaan Sarıaydın ‘Hazır olun’ diyerek açıkladı! 'Türkiye yakın zamanda çatışmaya girecek'

Stratejist Kaan Sarıaydın, Türkiye'nin yakın zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ile çatışmaya gireceğini açıkladı.
Ermenistan, Putin'in teklifini reddetti
Dünya

Ermenistan, Putin'in teklifini reddetti

Rusya Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Salih Yılmaz, Rusya'nın Ermenistan'a bir teklifte bulunduğunu söyledi.
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom: Derhal durdurulmazsa...
Gündem

Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom: Derhal durdurulmazsa...

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar 5. gününde devam ederken Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan Ermenistan'a ültimatom geldi. ..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay