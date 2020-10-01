MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu'dan "Dünya Yaşlılar Günü" açıklaması:

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, yaşlıların gölgesinde sevgi ve huzur hissedilen ulu çınarlar gibi olduğunu belirterek, "Türk kültüründe yaşlı demek bilgelik makamına ulaşmış, bir ailenin hürmet makamına taht kurmuş üyesi demektir." ifadelerini kullandı.

Depboylu "Dünya Yaşlılar Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, güçlü bir milletin, geçmişten gelen bilgi ve tecrübeleriyle milli ve manevi kültürünü gelecek kuşaklara aktaran en değerli üyelerinin büyükleri ve yaşlıları olduğunu belirtti.

Yaşlıların geçmişten geleceğe köprü kuran, yeni nesillerin milli ve manevi kimliğini oluşturmasında önemli bir görev üstlenen fedakar öğretmenler olduğuna işaret eden Depboylu, "Yaşlılarımız gölgesinde sevgi ve huzur hissedilen ulu çınarlar gibidir. Türk kültüründe yaşlı demek bilgelik makamına ulaşmış, bir ailenin hürmet makamına taht kurmuş üyesi demektir." değerlendirmesini yaptı.

Depboylu, bilgisi, deneyimi ve olgunluğuyla yaşanan türlü sorunlarına çıkış yolu gösteren aile büyüğüne sevgi, saygı ve hassasiyetle sahip çıkmanın, kadim tarihten bugüne ulaşan en değerli öğretilerinden biri olduğunu vurguladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşlıları korumak için büyük özen gösterildiğini anımsatan Depboylu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Gelişmiş olduğunu ve hatta küresel güç olduğunu iddia eden birçok ülke bu sınavda başarısız olmuş; bir toplumun yapısının ana direği olan yaşlı nüfusundan ağır kayıplar vermiştir. Devletimizin aldığı tedbirler, tebliğ ettiği uyarılar ve milletimizin yaşlısına duyduğu hassasiyet, sevgi, saygı ve sahiplenmeyle Türk kültürünün eşsizliği bu zor günlerde kanıtlanmış, bu husustaki tutum ve eylemleri tüm dünya ülkelerine örnek olmuştur."

Yaşlıları yıl içinde seçilmiş bir tek günün hatırlamanın ve düşünmenin yeterli olmadığının altını çizen Depboylu, "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle yaş alarak yaşamın olgunluğuna ve bilgeliğine ulaşmış büyüklerimizin gününü kutluyor; kendilerine sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz." ifadelerine yer verdi.











