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Aktüel MHP Genel Başkan Yardımcısı Ayhan'dan "birlik ve beraberlik" vurgusu:
Aktüel

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ayhan'dan "birlik ve beraberlik" vurgusu:

"Her şeyi demokrasi içinde halledeceğiz. Biz herkesle anlaşmak istiyoruz. Herkesi yanımızda tutmak istiyoruz. Siyasal, sosyal, ekonomik anlamda memleket dara düştüğü zaman birlik beraberlik içinde olunmasını arzuluyoruz. MHP bunu yapmıştır. 12 Eylül öncesinde de daha sonrasında da yapmıştır"

Yeniakit Publisher
2020-09-26 12:48:50 -
MHP Genel Başkan Yardımcısı Ayhan'dan "birlik ve beraberlik" vurgusu:

ARDAHAN (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, "Her şeyi demokrasi içinde halledeceğiz. Biz herkesle anlaşmak istiyoruz. Herkesi yanımızda tutmak istiyoruz. Siyasal, sosyal, ekonomik anlamda memleket dara düştüğü zaman birlik beraberlik içinde olunmasını arzuluyoruz. MHP bunu yapmıştır. 12 Eylül öncesinde de daha sonrasında da yapmıştır." dedi.

Ayhan, Ardahan'daki bir otelde düzenlenen partisinin il kongresinde yaptığı konuşmada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Bölgede dış siyasette bir takım problemlerin devam ettiğini ifade eden Ayhan, "Bu yüzden Türkiye Cumhuriyeti'nde birliğimizi, beraberliğimizi, bekamızı korumak mecburiyetindeyiz. MHP bu açıdan bu görevi deruhte etmiş, Türkiye'nin en uzun faaliyet gösteren iki siyasi partisinden biri olmuştur. 51 yıldır siyasi faaliyet gösteren kurumsal bir yapıdır. MHP Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği açısından önemlidir." diye konuştu.

MHP Ardahan İl Teşkilatı'nın kentte önemli faaliyetler yaptığını ve yapmayı sürdürdüğünü aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Her şeyi demokrasi içinde halledeceğiz. Biz herkesle anlaşmak istiyoruz. Herkesi yanımızda tutmak istiyoruz. Siyasal, sosyal, ekonomik anlamda memleket dara düştüğü zaman birlik beraberlik içinde olunmasını arzuluyoruz. MHP bunu yapmıştır. 12 Eylül öncesinde de daha sonrasında da yapmıştır. Bizim açımızdan bu serhat boyları çok önemlidir. Burada çalışıp katkı sağlayan ve MHP'nin Ankara'da dimdik ayakta durmasını sağlayan arkadaşlardan Allah razı olsun. Bizler sizleri çok seviyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği açısından biz beraberiz."

Konuşmanın ardından mevcut MHP İl Başkanı Hülya Davutoğulları'nın tek aday olarak katıldığı kongrede, delegeler oy kullanmaya başladı.

Kongreye, çevre illerden partililer de katıldı.

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