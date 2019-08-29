0553 313 94 23

MHP Erzurum İl Başkanı Karataş’tan 30 Ağustos mesajı

MHP Erzurum il başkanı Naim Karataş, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97.

29 Ağustos 2019 Perşembe 12:10
MHP Erzurum İl Başkanı Karataş’tan 30 Ağustos mesajı

MHP Erzurum il başkanı Naim Karataş, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


MHP Erzurum Başkanı Karataş masajında şu ifadelere yer verdi:


“Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları öncülüğünde yapılan Kurtuluş Mücadelesi 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle zirveye taşınmış, bu vesileyle söken zafer şafağıson yurdumuzun talihini, kaderini ve geleceğinipırıl, pırılaydınlatmıştır. 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Savaşı dünya üzerinde derin yankılar uyandırmış, tarihin akışını değiştirmiştir. 30 Ağustos, Türk vatanını tahakküm altına almak isteyen emperyalist güçlerin bozguna uğratıldığı kutlu bir gün olarak tarihin şanlı sayfalarına geçmiştir. 30 Ağustos’ta; iman küfrü, milliyetçilik istilayı, cesaret korkaklığı, sadakat sahtekârlığı, bağımsızlık esareti yerle bir etmiştir. Bu zaferle aziz milletimizbu hain şer odaklarına haddini bildirmiş, Anadolu’yuilelebetbirTürk yurdu olarak belgelemiş ve belleklere yerleştirmiştir. Bu vatan için, bu millet için, bu şanlı bayrak için candan, yardan ve serden vazgeçmeye hazır ve kararlı olan Türk milleti, yarınların da teminatıdır. Bu gün ülkemiz üzerinde emperyalist güçlerin ve içimizdeki şer odaklarının oynadıkları oyunları çok iyi biliyoruz, fakat şunu iyi bilmelidirler ki taarruz ruhu, bu milletin ruhunda hala kor gibi yanmaktadır. Türk milleti Türk yurdunda oynanmak istenen bu oyunları bozmaya ve o kirli elleri kırmaya da her zaman muktedirdir.Bu duygu ve düşüncelerle, 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kurucu kahramanları; büyük Türk milleti için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnet duygularımla anıyorum.Ruhları şad, mekânları Cennet olsun.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 12:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
    1. Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
    2. Büyük Zafer’in coşkusu 10’da
    3. Çaykur Rizespor kafilesi İstanbul'a..
    4. Tepebaşı’nda halk konserleri sürüyor
    5. Göbeklitepe’den sonra gözler Karahan..
    6. 27 bin ton buğday ithalatında sahte..
    7. Karaman Belediyesinden yeni park yapımı
    8. Sakarya’nın temizliğine hükümlülerden..
    9. Muğla'da 60 düzensiz göçmen yakalandı
    10. Dünyanın en iyi drift pilotları..
    11. Adana’da hükümlüler 45 ton atık topladı
    12. Hükümet harekete geçti! 33 adımlık..
    13. KMÜ, yeni öğrencilerini bekliyor
    14. AİÇÜ’de BESYO sınavları canlı..
    15. Ricardo Quaresma kimdir? Ricardo..
    16. Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonu
    17. Hanımeli Pazarı’na büyük ilgi
    18. Başkan Bozkurt’un 30 Ağustos mesajı
    19. KONESOB Başkanı Karabacak: "Şanlı..
    20. Bakan Kasapoğlu: “Sonuçlar internet..
    Türkiye’den nokta atışı! F-35’leri geri verebilirler
    Türkiye’den nokta atışı! F-35’leri geri verebilirler
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı