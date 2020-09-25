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Gündem MGK: Doğu Akdeniz’deki haklarımızdan taviz yok
Gündem

MGK: Doğu Akdeniz’deki haklarımızdan taviz yok

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında, başta Doğu Akdeniz meselesi ve terörle mücadele olmak üzere önemli mesajlar verildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 11:20:00 -
MGK: Doğu Akdeniz’deki haklarımızdan taviz yok

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen ve 4 saat 10 dakika süren toplantının ardından yayımlanan bildiride şunlar ifade edildi:

l (Doğu Akdeniz) Türk milletinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kara, deniz ve havadaki hak ve menfaatlerinin korunması hususunda taviz verilmeyeceği bir kez daha dile getirilmiştir.

l Gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması başta olmak üzere uluslararası hukuka ve antlaşmalara aykırı hareket eden ülkeler aklıselime davet edilmiştir.

l Bölgedeki doğal kaynakların adilane bir şekilde paylaşımı konusunda Türkiye her platformda ve öncelikle diyalogdan yanadır.

l MGK Bildirisinde, tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında başarıyla yürütülen operasyonlar hakkında Kurul’a bilgi sunulduğu belirtildi.

l Suriye ve Libya’da meşruiyet çerçevesinde terörle mücadeleye ve istikrarın tesisine destek veren Türkiye’nin bu ülkelerin barışa ve refaha kavuşması yönündeki tutumunu sürdüreceği belirtilmiştir.

l Uluslararası toplum da mazlum milletlerin hürriyetlerini ve kaynaklarını gasp eden gayrimeşru oluşumlar ve terör örgütleri ile bunları destekleyen aktörlere karşı somut adım atmaya davet edilmiştir.

l ”Bölgesel ve küresel her ihtilafta, daima hakkın, hakkaniyetin, adaletin yanında yer alan Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’deki tutum ve eylemlerinin de aynı çerçevede gerçekleştiği belirtilmiş, Avrupa Birliği başta olmak üzere tüm kurumlara ve ihtilaflara müdahil devletlere, ülkemizin bu ilkeli duruşuna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerine saygılı olma çağrısında bulunulmuştur.”

Ceenbekov ile görüştü

Öte yandan, Diplomatik çabalarını sürdüren Başkan Erdoğan, dün de Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Kırgızistan ilişkilerini derinleştirecek ve iş birliğini güçlendirecek adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

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