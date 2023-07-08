MFÖ Özkan Uğur'dan acı haber gelmişti! Erdoğan'dan taziye mesajı

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Özkan Uğur, 3 kez yendiği kansere bu kez yenildi. Uğur'un vefatı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyaset ve sanat dünyasından taziye yağdı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından taziyelerini paylaştı. Erdoğan, "Bugün vefat haberini aldığımız, müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan, ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da "Türk Müziği'nin unutulmaz gruplarından MFÖ'nün solisti, canlandırdığı karakterlerle hafızalarımıza kazınan kıymetli sanatçımız Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun. Ailesinin, sevenlerinin ve sanat camiasının başı sağ olsun." paylaşımı yaptı.

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