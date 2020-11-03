Mezun oldukları okulu yıllar sonra yeniden inşa ediyorlar

BALIKESİR (AA) - İLKAN TOPRAK - Balıkesir'de, deprem yönetmeliğine uygun olmadığı için yıkılan Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi'nden mezun olan 5 mühendis, okulun yeni binasının yapımında gönüllü olarak çalışmaya başladı.

Balıkesirli iş adamı merhum Sırrı Yırcalı tarafından 1987'de yaptırılan Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi için mart ayında deprem yönetmeliğine uygun olmadığı gerekçesiyle yıkım kararı alındı.

Yırcalı Holding ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı tarafından babasının anısına aynı arsada 32 derslikli yeni okul binasının yapımı için 10 Mart'ta Balıkesir Valiliği ile protokol imzalandı.

Okul binası yıkılmadan önce mezunlar için yapılan veda günü etkinliğine katılan 5 mezun, projede yer almak istediklerini Yırcalı ailesine iletti.

Öğrencilik yıllarında sıralarında oturdukları lisenin ruhunu yeniden yaşatmak için kolları sıvayan mimar Sinan Balcı, inşaat mühendisi Oğuz Yılmaz, makine mühendisi Ertuğrul Kahraman, elektrik mühendisi Evren Köybaşı ve şantiye şefliğini üstlenen Gürkan Arslan, Rona Yırcalı'nın onayının ardından inşaatta mesaiye başladı.

Finansörlüğünü Yırcalı'nın üstlendiği, farklı yapısı ve mimarisiyle kampüsü andıracak binanın 2022 yılının şubat ayında hizmete açılması planlanıyor.



Sinan Balcı, AA muhabirine, mezun olduğu okulu yeniden projelendirmenin kendisi için duygusal bir yönü olduğunu söyledi.

Bir mimar olarak her projede heyecan duymasına karşın okuduğu okulun projesini çizmenin kendisine manevi bir yük getirdiğini belirten Balcı, şöyle konuştu:

"Hayatımdaki sosyal sorumluluğu ve yükü en ağır projenin bu olduğunu söylemeliyim. Farklı bir okul yapsak genelde bunun da sosyal sorumluluğu vardır ama burada binlerce mezun arkadaşımız ve çok sayıda değerli hocamız vardı. Onların anılarının yaşadığı yeri nasıl bir şekle sokacağımız çok önemliydi. Bu da ciddi bir ağırlık ve yük getirdi. Okulumuz etaplar halinde yapılacak, ilk etapta 32 derslikli bina yapılacak. Bunun yanında 10 laboratuvar, kütüphane ve sosyal donatı alanları bulunacak."

Oğuz Yılmaz da projede yer almalarının ayrı bir anlam taşıdığını, diğer mezun arkadaşlarının yeni okulu gördüğünde çok memnun kalacağını ifade etti.

- "Okulumuza yaptığımız hizmet için mutlu ve gururluyuz"

Makine mühendisi Ertuğrul Kahraman, mezunlar için düzenlenen son buluşma ve son ders zili çaldığında duydu dolu anlar yaşadığını dile getirdi.

Binanın yıkılacak olmasından dolayı birkaç gün üzgün dolaştığını anlatan Kahraman, "Arkadaşlarımız, projenin yapılmasını teklif ettiğinde hiç düşünmeden kabul ettim. 'Mutlulukla yaparım' dedim. Sinan Bey ve arkadaşlarımızla projeyi ortaya çıkardık. Okulumuza yaptığımız hizmet için mutlu ve gururluyuz." dedi.

Elektrik mühendisi Evren Köybaşı ise iş hayatında daha önce kendisine bu kadar mutluluk veren bir çalışma yapmadığını vurguladı.

Bu duygunun asla parayla ölçülemeyeceğini ifade eden Köybaşı, okulun yeniden yapılmasında katkıda bulunduğu için mutlu olduğunu aktardı.

Gürkan Arslan, iki bloktan oluşan inşaat çalışmasının yoğun bir şekilde sürdüğü bilgisini verdi.