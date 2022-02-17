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Kadın - Aile Mezda sakızının kilosu 750 liradan satılıyor! Mezda sakızı faydaları nelerdir?
Kadın - Aile

Mezda sakızının kilosu 750 liradan satılıyor! Mezda sakızı faydaları nelerdir?

Birçok hastalığa şifa olduğu bilinen sakıza vatandaşların ilgisi çok fazla.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 21:13:00 - 2022-02-17 21:19:25
Mezda sakızının kilosu 750 liradan satılıyor! Mezda sakızı faydaları nelerdir?

Mezda sakızı nedir?

Mezda sakızı, Köknar ağacının kozalaklarından süzülen doğal bir sakız türü olarak biliniyor

Mezda sakızının faydaları nelerdir?

  • Mide ve bağırsak yaralarının iyileşmesine yardımcı olur.
  • Antiseptik özelliği sayesinde haricen cilt üzerindeki yaralarda merhem olarak kullanılabilir.
  • Astım, bronşit gibi solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelir.
  • Ergenlik sivilcelerini iyileştirmeye etki eder.
  • Böbrek ve idrar yolu problemlerini düzene sokmaya katkıda bulunur.
  • Soğuk algınlığında göğsü yumuşatarak balgamın sökülmesine yarım eder. 

Mezda sakızı nerede yetişir?

Mezda sakızı Kahramanmaraş yaylalarında ve Osmaniye'de yaz aylarında toplanıyor.

 Mezda sakızının kilosu 750 liradan satılıyor!

Kahramanmaraş'ta köknar ağaçlarından toplanan mezda sakızı zahmetli işçiliği ve artan kıymeti ile kilosu 750 TL'den bin TL'ye kadar alıcı buluyor.

Aktarlarda şifa amaçlı satılan 'mezda sakızı' öksürük, şeker, iltihaplanma ve mide rahatsızlıklarına kadar birçok hastalığa deva olduğu belirtiliyor.
Onikişubat ilçesine bağlı Hayrullah Mahallesinde doğal gıda ürünleri satan Ali Kemal Aşık (42) mezda sakızının toplanmasının ustalık gerektirdiğini belirterek, "Mezda sakızı köknar ağacının kozalaklarından süzülen doğal bir sakız türüdür. Birçok hastalığa şifa olduğu bilinen sakıza vatandaşların ilgisi çok fazla. Mezda sakızı yaraların hızlı şekilde iyileşmesini sağlar. Mide ve bağırsak yaralarına iyi gelir. Astım, bronşit, nefes darlığı, grip ve öksürüğe iyi geldiği bilinmekte" dedi.

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