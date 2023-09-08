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Gündem Mezarlıkta kepazelik!
Gündem

Mezarlıkta kepazelik!

Yeniakit Publisher
2023-09-08 15:32:00 -
Mezarlıkta kepazelik!

Samsun'da mezarlıklar müdürlüğünden hırsızlık yapan bir kişi polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Kıran Mezarlığı içinde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, H.K.(31) adlı şahıs aldığı alkolünde etkisiyle mezarlıklar Müdürlüğü binasına girip buradaki dolaptan şarjlı matkabı çaldı.

H.K. daha sonra da çaldığı matkabı sokakta tanımadığı bir kişiye sattı. Hırsızlık olayının fark edilmesi üzerine olay polise haber verildi.  Polis tarafından yakalanan H.K. İlyasköy Şehit Mesut Yılmaz Polis Merkezine teslim edildi. Polisteki sorgulanmasının ardından Samsun Adliyesine sevk edilen H.K. "Alkollüydüm. Ne yaptığımı bilmiyorum. Dolaptan şarlı matkabı alınca yolda karşılaştığım tanımadığım bir kişiye 150 liraya sattım" dedi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.K. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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