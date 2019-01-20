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Mezarlıkta bıçaklanmış halde bulunan kişi öldü

Kilis'te Deliosman Mahallesi'ndeki bir mezarlıkta bıçaklanmış olarak bulunan 38 yaşındaki Ramazan Özdemir, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

20 Ocak 2019 Pazar 18:44
Mezarlıkta bıçaklanmış halde bulunan kişi öldü

Kilis'te, mezarlıkta bıçaklanmış halde bulunan Ramazan Özdemir (38), hastanede hayatını kaybetti. Jandarma, Özdemir'i bıçaklayan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, öğlen saatlerinde, Deliosman Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi. Mezarlığa ziyarete gelenler, yerde kanlar içinde yatan Ramazan Özdemir'i görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kontrolde Özdemir'in bıçaklandığını tespit etti. İlk müdahalesi yapılan Özdemir, ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ramazan Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Özdemir'in cansız bedeni morga kaldırılırken, olay yerinde inceleme yapan jandarma Özdemir'i bıçaklayan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 18:44
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