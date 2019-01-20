0553 313 94 23

Mezarlıkta bıçakladılar!

Kilis'te kişi veya kişilerce bir mezarlıkta bıçaklanan şahıs, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

20 Ocak 2019 Pazar 16:56
Mezarlıkta bıçakladılar!

Kilis'in Musabeyli ilçesinde bir kişi mezarlıkta bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Deliosman köyünde yaşayan Ramazan Özdemir (38) kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce mezarlıkta bıçaklandı.

Özdemir'in yaralandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir şüpheli gözaltında

112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri olaya ilikin bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 16:56
  1. Ramazan Özdemir
  2. bıçaklandı
  3. 112 Acil Servis
  4. Kilis Devlet Hastanesi
  5. Jandarma ekipleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Ders çalışmıyor' bahanesiyle dayaktan öldürülen Mertcan'ın bütün dersleri 'çok iyi'
    1. 'Ders çalışmıyor' bahanesiyle dayaktan..
    2. Boks: 22 Yaş Altı Ferdi Türkiye..
    3. FETÖ’cü Yakup Saygılı’nın kayıp..
    4. Ali Koç, Koray Şener parkını açtı
    5. KKTC'de "Hamsi Festivali"
    6. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    7. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "26..
    8. Saadet Partisinin aday tanıtım hazırlığı
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin..
    10. Bahreyn ve Mısır, "Hamed-3"e başladı!
    11. Tahincioğlu All-Star 2019
    12. Maçın ardından
    13. İsrail ve Çad, 47 yıl sonra diplomatik..
    14. Şehit yakınları doğaya yem bıraktı
    15. Mezarlıkta bıçakladılar!
    16. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "31..
    17. Seymenlerden Özhaseki'ye ziyaret
    18. Maçın ardından
    19. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(31..
    20. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:..
    Soğandan kötü kokular geliyor
    Soğandan kötü kokular geliyor
    Gökçek'in en büyük hayali... Tarih verildi!
    Gökçek'in en büyük hayali... Tarih verildi!
    Kilosu tam 4 bin TL! Kapış kapış satılıyor
    Kilosu tam 4 bin TL! Kapış kapış satılıyor
    ﻿Küfürbaz Say’dan itibar takıyyesi
    ﻿Küfürbaz Say’dan itibar takıyyesi
    AK Parti Samsun belediye başkan adayları 2019
    AK Parti Samsun belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    20 Ocak 2019
    Herkes peşinde! Dünyanın en iyisi o ilimizde
    Herkes peşinde! Dünyanın en iyisi o ilimizde
    AK Parti Van belediye başkan adayları kimler 2019?
    AK Parti Van belediye başkan adayları kimler 2019?