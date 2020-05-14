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Aktüel

Mezarların bakımını Yahşihan Belediyesi yapacak

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, korona virüs dolayısıyla Ramazan Bayramı’nda ilçeye dönemeyecek vatandaşların, aile mezarlığı bakımlarının belediye tarafından yapılacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 12:15:12 -
Mezarların bakımını Yahşihan Belediyesi yapacak

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, korona virüs dolayısıyla Ramazan Bayramı’nda ilçeye dönemeyecek vatandaşların, aile mezarlığı bakımlarının belediye tarafından yapılacağını belirtti.


Memleketlerine dönemeyecek olan vatandaşların Belediye Whatsapp İhbar Hattı veya Yahşi Masa üzerinden kendilerine ulaştıkları takdirde mezarlık bakım hizmeti verileceğini belirten Türkyılmaz, ayrıca Yahşihan’da bulunan mezarlıklarda genel bakım yapılacağını ve belediye hoparlörlerinden dua okunacağını söyledi.


“Mezarlıklarda genel temizlik yapılacak”


Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Türkyılmaz, “Ramazan Bayramı yaklaşıyor, bayramda büyüklerimizi koronavirüs dolayısıyla ziyaret edemezseniz bizlere Whatsapp ve Yahşi Masa üzerinden ulaştığınız takdirde, mezarlarımızın bakımı ve temizliğini belediye çalışanları olarak biz gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda mezarlığımızın genel bakımını yapacağız ve belediye hoparlörlerinden dualarını edeceğiz. Buradan, korona virüs dolayısıyla gelemeyen hemşehrilerimizin bayramlarını şimdiden kutluyor, hepsine saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.

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