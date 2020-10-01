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Aktüel Mevsimlik tarım işçileri için modern yaşam alanı oluşturuldu
Aktüel

Mevsimlik tarım işçileri için modern yaşam alanı oluşturuldu

Yeniakit Publisher
2020-10-01 18:17:09 -
Mevsimlik tarım işçileri için modern yaşam alanı oluşturuldu

ÇANKIRI (AA) - Türk Kızılay Çankırı Şubesi ve AFAD Çankırı İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile tarım işçileri için modern yaşam alanı oluşturuldu.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilen "Kovid-19 ile Mücadele Dayanıklılık Programı" kapsamında AFAD Çankırı İl Müdürlüğü, Türk Kızılay Çankırı Şubesi ve Çankırı İl Tarım Müdürlüğünce "Çankırı Merkez Germece Köyü Mevsimlik Tarım İşçileri Konaklama Tesisi" projesi hazırlandı.

KUZKA tarafından onaylanan proje kapsamında 30 konteyner, 1 adet 7 üniteli tuvalet konteyner, 60 adet çift katlı ranza ve 60 çelik dolap temin edilerek Germece Köyü Kızılırmak yolu üzerindeki alana yerleştirildi.

Hazırlanan konteynerlere, yatak, nevresim takımı, temizlik ve hijyen seti ile mutfak eşyaları Türk Kızılay tarafından temin edildi.

Türk Kızılay Çankırı Şube Başkanı Ahmet Ulusoy, yaptığı açıklamada, geçen sene Kızılırmak ilçesinde aşırı yağışlar sonucu tarım işçilerinin bulunduğu alanı sel bastığını hatırlattı.

Bu tür olayların yaşanmaması için konaklama tesisini kentin farklı noktalarına da kurma gayreti içinde olduklarını belirten Ulusoy, şunları kaydetti

:

"Ayrıca bu projenin asıl amaçlarından bir tanesi de tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Kovid-19 salgınına karşı tarım işçilerimizi ve ailelerini korumaktır. Bu kapsamda kısa zamanda alanımızın etrafı tel örgüyle çevrilerek ve kamera sistemi kurularak önce güvenli bir ortam oluşturulacak, işçilerimizin tek noktadan alana girişi sağlanacak ve tarlalardan gelen işçilerimizin ateş ölçümü yapılacak, yine tesisimizde dezenfektan çalışmaları sürekli yapılacak, ayrıca tüm ailelerimize el dezenfektanları ve hijyen malzemeleri dağıtılarak salgından korunmaları sağlanacak."

Ulusoy, projenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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