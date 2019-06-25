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Mevlüt Demiryay kimdir? Mevlüt Demiryay öldü mü?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçısı, oyuncu Mevlüt Demiryay yaşamını yetirdi. Mevlüt Demiryay; Fosforlu Cevriye, Seni Seviyorum Rosa, Dönersen Islık Çal, Şahmaran, Mavi Sürgün,Baba, Çatı, Sinekli Bakkal filmlerinde rol aldı.

25 Haziran 2019 Salı 15:32
Mevlüt Demiryay kimdir? Mevlüt Demiryay öldü mü?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçısı, oyuncu Mevlüt Demiryay yaşamını yetirdi. Mevlüt Demiryay; Fosforlu Cevriye, Seni Seviyorum Rosa, Dönersen Islık Çal, Şahmaran, Mavi Sürgün,Baba, Çatı, Sinekli Bakkal filmlerinde rol aldı. 

Peki Mevlüt Demiryay kimdir? 

Mevlüt Demiryay, 1 Ocak 1965 tarihinde Niğde’de dünyaya geldi. Türkiye onu bir dönemin efsanesi Olacak O Kadar'da Mevlüt Usta karakteriyle tanıdı. Her ne kadar Olacak O Kadar'la tanınmış olsa da Türkiye ilk kez onu Fosforlu Cevriye filminde gördü. Daha sonra 1992 yılında Seni Seviyorum Rosa, Dönersen Islık Çal filmlerinde rol aldı. Dönersen Islık Çal'da sergilediği performans çok beğenilmişti. Ardından 1993 yılında Şahmaran ve Mavi Sürgün filmleri geldi. 1994'te Baba, 95'te ise Çatı filmiyle 90'lı yıllarda yıldızı en parlayan isimlerden biri oldu. 2007 yılında da bu kez Sinekli Bakkal'ın Ragıp'ı olarak beyaz perdede yer aldı. 2009 yılından sonra ekranlardan uzak kalan Demiryay, tiyatro sahnelerinde izleyicisiyle buluştu. O yıllarda hayran kitlesini artıran Demiryay en son 2014 yılında geçirdiği bir kaza ile haberlerde yer almıştı.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 15:32
  1. Niğde
  2. İstanbul
  3. Mevlüt Demiryay kimdir?
  4. Mevlüt Demiryay öldü mü?
  5. Mevlüt Demiryay olacak o kadar
  6. Fosforlu Cevriye
  7. Seni Seviyorum Rosa
  8. Dönersen Islık Çal
  9. Şahmaran
  10. Mavi Sürgün
  11. Baba
  12. Çatı
  13. Sinekli Bakkal

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