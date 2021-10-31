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Gündem Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Rusya tepkisi SİHA sorusu soran Rus muhabiri yerin dibine soktu
Gündem

Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Rusya tepkisi SİHA sorusu soran Rus muhabiri yerin dibine soktu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus muhabirin suçlayıcı SİHA sorusuna verdiği cevapla muhabiri yerin dibine soktu.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 07:31:00 - 2021-10-31 08:09:49
Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Rusya tepkisi SİHA sorusu soran Rus muhabiri yerin dibine soktu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'nın kullandığı silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) ilgili eleştirilere cevap verdi.

G20 Liderler Zirvesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Roma'da bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, burada Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü.

İkilinin görüşmesi sonrası Çavuşoğlu, Türk ve Rus basınına açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın kullandığı silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Türkiye’de üretilmiş olabileceğini ancak kullanımının Ukrayna’ya ait olduğunu, bu nedenle Türkiye’nin suçlanamayacağını söyledi

'Türkiye bununla suçlanamaz'

Rus muhabirin, Donbass'ta Türkiye'de üretilen insansız hava araçlarının kullanılmasına ilişkin sorusu üzerine Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Bir ülke, bizden, başka bir ülkeden almışsa o silah daha fazla Türk ya da Rus ya da Ukrayna silahı olarak anılamaz. Bir devlet bizden bunu satın alıyorsa, o daha fazla Türk ürünü değildir. Belki Türkiye’de üretilmiş olabilir ama Ukrayna’ya ait. Türkiye bununla suçlanamaz."

Türkiye'nin de terör mücadele sırasında farklı ülkelerden çeşitli silahlarla karşılaştığını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Bazen farklı ülkelerde terörle mücadelemiz sırasında farklı ülkelerden farklı silahlarla karşılaşıyoruz, Rusya da dahil olmak üzere. Biz asla Rusya'yı suçlamıyoruz. Ukrayna da bizim adımızı kullanmayı bırakmalı." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

misafir

Muhabir bu muhabir, iddiaları sorar, düşünceleri yansıtır. Cevap verirsin konu kapanır, yok yerin dibine sokmuş muş falan. Ne çok seviyorsunuz sahte kahramanlığı. Şimdi terör örgütüne silah verenler de örgütün malı bizi ilgilendirmez deyince konuşacak yerimiz kalır mı? ABD YPG silah verip sonuçta onların malı, petrol karşılığı sattık bizi suçlayamazsınız dediğinde ne cevap vereceksiniz? Bencilce düşünmeyin iki taraflı bakın hep olaylara. Ukraynaya silah vermek için tek sebep, ülkeye kaçan silah kaçakçısının itirafını önlemek, buldunuz mu kaçan yüzbaşıyı.
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President

HAYIRDIR AGA.? SENİN KAN GRUBUN HAZMEDEMEYENLER GRUBUNDAN GALİBA. BEN ÇOK HOŞLANDIM BU HABERDEN SANA NERESİ BATTI DA ACITTI.???
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