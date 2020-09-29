Mevlüt Çavuşoğlu: Bu sorunun tek çözümü var

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'i ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında yaşanan çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye olarak sahada ve masada Azerbaycan'ın yanında olduklarını belirten Çavuşoğlu, "Bu meseleyi kökünden çözmek istiyoruz" dedi.

Azerbaycanlı yetkililerle sürekli temas halinde odluklarını ve gelişmeleri birlikte takip ettiklerini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, bu sabah Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefonda görüştüğünü aktardı.

Görüşmede bölgede yaşanan gelişmelerin ve işgalci Ermenistan'ın saldırgan tutumunun ele alındığını belirten Çavuşoğlu, gerekli mesajları verdiklerini ve krizin nasıl çözülmesi gerektiği konusunda düşüncülerini paylaştıklarını açıkladı.

Ermenistan Azerbaycan topraklarından çekilecek

Ermenistan-Azerbaycan sorununun çözümünün "basit" olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Tek bir çözüm var. Ermenistan işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilecek. Bu çekilme olmadığı sürece bu sorun asla çözülmez" diye konuştu.

Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve birliği konusunda Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının ortada olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, bütün bunlara rağmen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun sorunun çözümü konusunda somut hiçbir adım atmadığını söyledi.

Somut şekilde bu sorunun çözülmesini istediklerini aktaran Çavuşoğlu, "Türkiye olarak bu sorunun siyasi yoldan barışçıl bir şekilde çözümü konusunda özellikle iktidara geldiğimiz günden bu yana da çok çaba sarf ettik. Ama bu çabalarımızın da bir faydası olmadı." dedi.

"Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız"

Azerbaycan'ın ve Azerbaycan halkının Türkiye'nin yanında olduğu gibi, Türkiye'nin ve Türk halkının da her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu şöyle devam etti:

"Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız. Artık bu meseleyi kökünden çözmek istiyoruz. Bu sorunu çözelim ki Kafkasya'ya, bu bölgeye barış ve istikrar gelsin. Azerbaycan'ın işgal edilmiş toprakları kurtulsun, azat edilsin. Bir milyona yakın göç etmek zorunda kalan Azerbaycanlı kardeşlerimiz de evlerine dönebilsin."

Türk diplomasisi olarak da dünyanın her yerinde kardeş Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceklerini aktaran Çavuşoğlu, "Bir millet iki devlet" anlayışının gereğini yaptıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, "Azerbaycan'ın büyükelçiliğinin olmadığı yerlerde Azerbaycan'ın büyükelçiliği gibi hizmet veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Keza Azerbaycan'ın tüm temsilcilikleri de Türkiye'nin temsilcilikleri gibi hizmet veriyor. Yeri geldiği zaman da bir devlet gibi hareket ediyoruz. Bu dayanışmamızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.