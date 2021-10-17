  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Mevlit şerbeti nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Mevlit şerbeti nasıl yapılır?

Mevlitlerde aranan içecek, lezzetli şerbet tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 14:57:00 -
Mevlit şerbeti nasıl yapılır?

Mevlitlerde aranan içecek, lezzetli şerbet tarifi.

Malzemeler:

  • 14 su bardağı su
  • 5 su bardağı şeker
  • 7 adet karanfil
  • 1 adet kabuk tarçın
  • Çam fıstığı ya da fıstık (üzeri için)

Yapılışı

Tenceremize şekeri ve suyu ilave edelim. Ayrı bir tencerede tarçın ve karanfili 1 su bardağın su ile kaynatalım. (İsterseniz içine renk vermesi için kırmızı renk gıda boyası kullanabilirsiniz.) Soğumaya bırakalım.  Diğer tencerede kaynayan şekerli suya karanfilli suyu ekleyip kaynatıp soğutalım. Üzerine fıstık ya da çam fıstığı ekleyebilirsiniz Afiyet olsun.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Numan Kurtulmuş son anket sonuçları açıkladı
Siyaset

Numan Kurtulmuş son anket sonuçları açıkladı

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, kamuoyu anketlerinde AK Parti'nin açık ara birinci olduğunu söyledi.
Ahmet Kalkan Hoca, Rahmet-i Rahman'a kavuştu!
Gündem

Ahmet Kalkan Hoca, Rahmet-i Rahman'a kavuştu!

Tevhidi hassasiyetlerle yürüttüğü davet ve eğitim çabalarıyla tanınan Ahmet Kalkan vefat etti.
İBB mali çöküntüde: İmamoğlu, İETT garajını da satışa çıkardı! İşte bedeli
Siyaset

İBB mali çöküntüde: İmamoğlu, İETT garajını da satışa çıkardı! İşte bedeli

İBB varlıklarını bir bir elden çıkaran CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şimdi de Ayazağa İETT Garajı’nı satıyor. Çoğu yeşil alandan o..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay