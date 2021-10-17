Mevlit şerbeti nasıl yapılır?

Mevlitlerde aranan içecek, lezzetli şerbet tarifi.

Malzemeler:

14 su bardağı su

5 su bardağı şeker

7 adet karanfil

1 adet kabuk tarçın

Çam fıstığı ya da fıstık (üzeri için)

Yapılışı

Tenceremize şekeri ve suyu ilave edelim. Ayrı bir tencerede tarçın ve karanfili 1 su bardağın su ile kaynatalım. (İsterseniz içine renk vermesi için kırmızı renk gıda boyası kullanabilirsiniz.) Soğumaya bırakalım. Diğer tencerede kaynayan şekerli suya karanfilli suyu ekleyip kaynatıp soğutalım. Üzerine fıstık ya da çam fıstığı ekleyebilirsiniz Afiyet olsun.