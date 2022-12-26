  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çin'den flaş Kovid-19 kararı

Rize’nin hızlı tren projelerinde işler rayında! O ilimizde milyonlarca liralık dev yatırım

HÜDA PAR'dan flaş ittifak açıklaması

Fransa Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

Bilim insanlarından heyecanlandıran, inanılmaz keşif: Sinir sistemini tasarlamanın yeni bir yolu! İnşaat gibi...

Rusya’nın en büyük dev bankası Sberbank’tan flaş karar! BAE’deki ofislerini kapatıyor! İflas ertelemesi mi?

Dünya Türkiye'nin başarısını konuşuyor! Komşunun gündeminde KIZILELMA ve ANKA-3 var!

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez yapıldı

DSÖ'den salgın adımı: Şaşırtan tarihi kararlara imza attılar! Yeni önlemler alınacak, aşılara erişim hızlanacak!

Paris saldırganı karar değiştirip oraya gitmiş! "Önce göçmenlere saldıracakmış ama..."
Gündem Mevlana, 749. vuslat yıl dönümünde Gelibolu Mevlevihanesinde anıldı
Gündem

Mevlana, 749. vuslat yıl dönümünde Gelibolu Mevlevihanesinde anıldı

Mevlana Celaleddin-i Rumi, 749. vuslat yıl dönümünde Gelibolu Mevlevihanesinde düzenlenen törenle anıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 06:45:00 -
Mevlana, 749. vuslat yıl dönümünde Gelibolu Mevlevihanesinde anıldı

Tasavvuf Vakfı ile Mevlana Öğretisini ve Gelibolu Mevlevihanesini Tanıtma ve Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen program, ney ve ilahi dinletileriyle başladı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Sekreteri Yusuf Alat, yaptığı konuşmada, hafta boyunca Şeb-i Aruz etkinliklerini yaptıklarını ifade ederek, "Hz. Mevlana'mızın düğün günü. Sufilerin ölüm günleri düğün günleri. Ne güzel demiş düğün günü diye. Yani insanlar öldüklerine üzülürler veya hısımı, akrabası üzülür ama Hz. Pir o gününü düğün günü olarak nitelendirmiş ve üzülmeyin demiş daha da ileri gitmiş mezarıma gelirken mazharla gelin, yani neşeli gelin demiş." diye konuştu.

Konuşmanın ardından sema gösterisi gerçekleştirildi.

Program yapılan dua ile sona erdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23