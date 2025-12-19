  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Metruk evde yalnız yaşam sürüyordu! 80 yaşındaki adam ölü bulundu
Yerel

Metruk evde yalnız yaşam sürüyordu! 80 yaşındaki adam ölü bulundu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Metruk evde yalnız yaşam sürüyordu! 80 yaşındaki adam ölü bulundu

Bursa Mudanya'da metruk bir evde yaşayan yaşlı adamdan günlerdir haber alınamıyordu. Komşusunun ihbarı acı gerçeği ortaya çıkardı.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde yaşanan olay çevredekileri derinden etkiledi. Edinilen bilgiye göre, Adem E.’den bir süredir haber alamayan yakın bir komşusu durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine adrese sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

 

Kesin ölüm sebebi araştırılacak

Olay yerine polis ekipleri ile Mudanya Cumhuriyet Savcısı da gelerek incelemelerde bulundu. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Adem E.’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla önce Mudanya Devlet Hastanesi’ne, ardından Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

 

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Adem E.’nin metruk bir evde tek başına yaşamını sürdürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Sis ölüm getirdi! 18 yaşındaki sürücü dereye uçtu
Sis ölüm getirdi! 18 yaşındaki sürücü dereye uçtu

Yerel

Sis ölüm getirdi! 18 yaşındaki sürücü dereye uçtu

Pendik’te apartmanda korku dolu anlar! Yangın söndürüldü
Pendik’te apartmanda korku dolu anlar! Yangın söndürüldü

Yerel

Pendik’te apartmanda korku dolu anlar! Yangın söndürüldü

Bursa'da korku dolu saatler
Bursa'da korku dolu saatler

Gündem

Bursa'da korku dolu saatler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23