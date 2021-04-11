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Aktüel Metroda fasulye kıran teyze gündem oldu! Açıklama yaptı
Aktüel

Metroda fasulye kıran teyze gündem oldu! Açıklama yaptı

Metroda taze fasulye kıran Hafize Aydağ, sosyal medyada gündem olmasının ardından kızının sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Aydağ, “Güzel yorum yapanlar için pişirebilirim.” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 18:25:00 -

İstanbul’da metro yolculuğu sırasında taze fasulye kırarak vaktini değerlendiren Hafize Aydağ’ın görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

Kullanıcılar tarafından ilgiyle izlenen video, olumlu olumsuz birçok yorum aldı.

Açıklama yaptı

Hafize Aydağ, görüntülerin hızla yayılması üzerine kızının sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Fasulye almıştım, metro da bir saat çektiği için burada kırayım da hazır olsun, eve gidince hemen pişiririm diye düşündüm. Güzel yorum yapanlar için de pişirebilirim. Olumsuz yorumlar için de sebzelerimi sirkeli suyla yıkıyorum, bir şey olmayacağını düşünüyorum. Maskemizi takalım, sosyal mesafemizi koruyalım. Güzel yorumlar için teşekkür ediyorum.”

 

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Yorumlar

Bozok

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