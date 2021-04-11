Metroda fasulye kıran teyze gündem oldu! Açıklama yaptı

İstanbul’da metro yolculuğu sırasında taze fasulye kırarak vaktini değerlendiren Hafize Aydağ’ın görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

Kullanıcılar tarafından ilgiyle izlenen video, olumlu olumsuz birçok yorum aldı.

Açıklama yaptı

Hafize Aydağ, görüntülerin hızla yayılması üzerine kızının sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Fasulye almıştım, metro da bir saat çektiği için burada kırayım da hazır olsun, eve gidince hemen pişiririm diye düşündüm. Güzel yorum yapanlar için de pişirebilirim. Olumsuz yorumlar için de sebzelerimi sirkeli suyla yıkıyorum, bir şey olmayacağını düşünüyorum. Maskemizi takalım, sosyal mesafemizi koruyalım. Güzel yorumlar için teşekkür ediyorum.”