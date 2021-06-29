Metrobüs seferleri neden yapılamıyor? Metrobüsler neden gelmiyor?
İstanbulluların ulaşım tercihleri arasında yer alan metrobüs seferlerinin durma noktasına gelmesinden sonra “Metrobüs seferleri neden yapılamıyor? Metrobüsler neden gelmiyor?” soruları da sorulmaya başlandı. İş çıkışı evlerine gitmek isteyen İstanbullular metrobüs seferlerinin gelmiyor olması karşısında metrobüste kaza mı oldu? Metrobüs seferleri neden yavaş? sorularını da soruyor.
Beylikdüzü Haramidere mevkiinde motorundan dumanlar çıkan metrobüste panik yaşandı. Sürücü metrobüsü durdurarak kapıyı açtı ve yolcular tahliye edildi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrol sonrası yangının küçük çaplı olduğu belirlenirken metrobüs çekiciyle götürüldü. Olay sonrası metrobüs seferlerinde aksamalar söz konusu oldu.