Metro Türkiye, kooperatifçiliğe verdiği destekle üreticiye ve yerel ekonomiye katkı sağlıyor

İSTANBUL (AA) - Metro Türkiye, tarımsal kalkınmanın en önemli bileşeni olan kooperatifler için yaptığı çalışmalar ve hayata geçirdiği projelerle üreticiye ve yerel ekonomiye katkı sağlıyor.

Metro Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin farklı yörelerinde yerel üreticilerle çalışan, kooperatifleri ve üreticileri sürdürülebilir tarım yöntemleri hakkında bilinçlendiren Metro Türkiye, belirli bölgelere ait ürünleri kooperatiflerden alıyor.

Şirket, kooperatifleri ürün seçimi, ürün miktarının belirlenmesi, etiketleme ve ambalajlama konularında desteklemesinin yanı sıra küçük üreticileri, ürünlerini kooperatifler üzerinden satmaya teşvik ediyor.

Kooperatifleri desteklemek için Tarım Kredi Kooperatifi'nin logolu meyve sebze ürünlerini satan ilk perakende noktası olan ve ekosisteminde 800'ün üzerinde yerli üretici, üretici örgütü, kooperatif ve tedarikçiyle iş birliği yapan Metro Türkiye, 21 Aralık Kooperatifçilik Günü'nde ihtiyaç sahibi kooperatif ve girişimcilere transpalet hediye etti.





- "Daha da geliştirmek istediğimiz bir kooperatif ekosistemine sahibiz"







Açıklamada görüşlerine yer verilen Metro Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Sinem Türüng, şunları kaydetti:

"Metro Türkiye olarak tarımsal kalkınmanın ve katma değerli üretimin en önemli bileşeni olan kooperatiflerin gelişimine destek olmak, ürünlerini tanıtmak ve bu alanda bir farkındalık oluşturmak amacıyla kooperatiflerle iş birliği içindeyiz. Kadın kooperatiflerinden çatı kooperatiflere kadar daha da geliştirmek istediğimiz bir kooperatif ekosistemine sahibiz. Kooperatiflere ambalajlama ve ürün seçimi eğitimlerinden coğrafi işaret ile ilgili farkındalığa kadar verdiğimiz desteklerin yanı sıra ürünlerin sürdürülebilir kılınması için alım garantisi de veriyoruz. Makine, ekipman gibi destekler de kooperatiflerin ekonomik planlamalarını doğru bir şekilde yönetebilmeleri için büyük önem taşıyor. Biz de buradan yola çıkarak iş birliği içinde olduğumuz kooperatiflere ve girişimcilere ihtiyaçlarını karşılayacak transpaletleri hediye ettik. Gelecekte de kooperatiflerle ve üreticilerle iş birliği içinde olmaya, tarımsal faaliyetlerin güçlenmesi ve kalkınması için çalışmaya devam edeceğiz."





- "Geniş kapsamda Metro Türkiye'nin desteğini alıyoruz"





Bereketli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Sarı da Metro Türkiye'nin verdiği transpalet desteğine ilişkin, "Metro Türkiye ile Kapıdağ mor soğanı ürünümüz için yıllardır iş birliği halindeyiz. Ürünümüzün ambalajlanmasından coğrafi işaret tescili almasına, ürünümüzün müşterilere ulaştırılmasından şeflerin menülerine eklenmesine kadar geniş kapsamda Metro Türkiye'nin desteğini alıyoruz. Böyle anlamlı bir günde bu kez transpalet desteği ile sevkiyatlarımız hızlanacak ve daha verimli şekilde çalışacağız. Tüm Metro Türkiye ailesine çok teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bursa Tarım Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Özkan ise Metro Türkiye'nin kooperatiflerine ürünlerin paketleme, işleme, etiketleme ve sevkiyat konularında verdiği eğitim, tanıtım ve pazarlama desteğiyle ürünlerinin Metro Türkiye meyve sebze reyonlarında değer bulduğunu aktardı.



Özkan, "Gerek coğrafi işaret sürecinde gerekse paketleme ve sevkiyat ile ilgili çalışmalarımızda verdiği destek sayesinde 2019 ve 2020 yılında üretim ve satışımız katlanarak devam etti. Metro Türkiye'nin transpalet desteği sayesinde ürün sevkiyatlarımız daha verimli ve daha hızlı olacak. Bize her zaman destek olan ve yanımızda yer alan Metro Türkiye'ye kooperatif birliğimiz adına çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Şahsar Sarımsak Kurucusu Belkıs Yılmaz, "50 haneli bir köyde tamamen kadınların faaliyet gösterdiği şirketimizde coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağını işleyerek Metro Türkiye'ye katma değerli bir ürün olan sarımsak püresi üretiyoruz. Metro Türkiye'nin ham maddeden etikete, analizden ambalaja, kısacası bir ürünün tarladan çıkıp sofraya gelene kadar geçen süreçleri öğrenmemizde büyük katkısı oldu. 'Köyün ortasında bu iş olur mu' diye düşünenlere istenirse başarının her yerde olabileceğini ispatladık. Kadın girişimcileri destekleyen Metro Türkiye'ye, şimdi de bir üretici olarak, sevkiyat işlemlerinde daha fazla verim almamızı sağlayacak transpalet desteği için teşekkür ediyor; iş birliğimizin uzun yıllar devam etmesini diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





- Tedarikçilerin yüzde 99'unu yerel tedarikçiler oluşturuyor





Verilen bilgiye göre, kooperatifleri desteklemek için Tarım Kredi Kooperatifi'nin logolu meyve sebze ürünlerini satan Metro Türkiye'de tedarikçilerin yüzde 99'u yerel tedarikçilerden oluşuyor. Tedarikçi ödemelerinin yüzde 98'i yerel tedarikçilere yapılıyor. Metro Türkiye, sezonuna bağlı olarak, meyve sebze ürünlerinin de yüzde 25 ila 30'luk bölümünü kooperatiflerden tedarik ediyor. Metro Türkiye, yerel tohumla üretilen ürünlere yüzde 100 alım garantisi veriyor, mağazalarında satılan meyve sebzenin yüzde 98'i ise Türkiye'de üretiliyor. Ayrıca Metro Türkiye, 800'ün üzerinde üretici, üretici örgütü, kooperatif ve diğer tedarikçilerle iş birliği yapıyor.

Metro Türkiye, üreticilerin; ürünlerinden nasıl daha çok verim alabilecekleri, ürünlerini nasıl daha doğal yetiştirecekleri, tohumları nasıl saklayabilecekleri gibi birçok konuda uzmanlardan eğitim almasını sağlıyor. Bu eğitimler sayesinde sürdürülebilir tarım güçleniyor, yabancı tohumdan kaynaklanan yerel tohumun bozulma riski en aza iniyor.





- Kooperatiflerde kadın iş gücünü de destekliyor





Metro Türkiye, kadın iş gücünü destekleyerek herkesin kazandığı ekonomik bir model de yaratıyor. Dünyada sadece 3 ülkede yetişen coğrafi işaret tescilli Kapıdağ mor soğanının alımlarında Bereketli Eller Kadın Kooperatifi ile çalışan şirket, kadın girişimcileri de Metro standartlarını karşılayabildikleri sürece ekosistemine dahil ediyor. Böylece başta kadınların güçlenmesine destek olurken yerel kalkınmaya da katkı sağlıyor.

Metro Türkiye, denizlerin bereketini de ekonomik bir değere dönüştürmek için kooperatiflerle iş birlikleri yapıyor. Şirket, sağlıklı, güvenilir ve sürdürülebilir balığı tüketicilere temin edebilmek adına düzenli olarak balıklarının avlandığı sulardan ve avlanan balıklardan numuneler alarak ağır metal ve mikrobiyolojik analizler yapıyor. Bunlara ek olarak kooperatiflere bağlı balıkçılara doğru hijyen koşulları, boy ve avlanma yasakları konularında eğitimler veriyor, farklı bölgelerde avlanan balıkçılardan teslim alınan balıkları hijyene dikkat ederek ve soğuk zincir kırılmadan mümkün olan en kısa sürede mağazalara ulaştırıyor. Tüketiciler bu sayede Metro Türkiye'nin sürdürülebilir kaynaklardan tedarik ettiği balıkları güvenle tüketiyor.