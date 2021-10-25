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Aktüel Metro inşaatında kaza! Vincin sepetinden düştü
Aktüel

Metro inşaatında kaza! Vincin sepetinden düştü

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde metro inşaatında çalışan 1 işçi vincin sepetinden düştü.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 18:17:00 -
Metro inşaatında kaza! Vincin sepetinden düştü

İstanbul-Ataşehir'de metro inşaatında korkunç bir kaza meyadana geldi.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Dudullu-Bostancı metro hattı Kayışdağı Caddesi'ndeki metro istasyonu inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, çalışma yaparken vinç sepetindeki işçi dengesini kaybederek, istasyon için kazılan alana düştü. İşçi yaralanırken, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yaralanan işçi düştüğü vincin sepetine konularak yukarıya çıkartıldı. Ambulansa alınan yaralı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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