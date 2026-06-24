Metin Yener kimdir ve kaç yaşında! Sayıştay Başkanlığı koltuğuna oturan Metin Yener'in biyografisi ve kariyeri!
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda devletin en kritik denetim organlarından biri olan Sayıştay'ın yeni başkanı belli oldu. Vatandaşlar ve bürokrasi dünyası, arama motorlarında "Metin Yener kimdir, aslen nereli, hangi görevlerde bulundu?" sorularının cevabını aramaya başladı.
Devletin zirvesindeki birçok kritik kademede başarıyla görev yapan deneyimli bürokrat Metin Yener, parlamento çatısı altında yapılan oylama sonucunda rakiplerini geride bırakarak güven tazeledi.
Metin Yener Kimdir, Aslen Nereli Ve Eğitimi Ne?
Başarılı bürokrat Metin Yener, 1972 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitiminin ardından üniversite hayatına Ankara'da devam eden Yener, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden başarıyla mezun oldu. Academic kariyerine de önem veren Yener, Gazi Üniversitesi'nde İktisat Politikası üzerine yüksek lisans yaptı.
Eğitim vizyonunu uluslararası alana da taşıyarak Amerika Birleşik Devletleri'ne giden deneyimli isim, Indiana Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans eğitimini tamamlayarak uzmanlığını pekiştirdi.
Metin Yener'in Kariyeri Ve Kamudaki Görevleri
Kamudaki meslek hayatına Başbakanlık çatısı altında başlayan Metin Yener, devletin idari ve hukuki süreçlerinde uzun yıllar boyunca önemli sorumluluklar üstlendi. Gösterdiği üstün başarılar neticesinde bürokraside hızla yükselen Yener'in kariyerindeki köşe taşları şu şekilde sıralandı:
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2012: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.
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2014: Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü koltuğuna getirildi.
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2018: Yeni hükümet sistemine geçişle birlikte Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü olarak görevlendirildi.
- 2021: Sayıştay Başkanlığı için TBMM'de yapılan seçim sonuçlandı. Sayıştay'ın yeni başkanı Metin Yener oldu.
- 2026: Metin Yener’in güveni bir kez daha tescillendi.