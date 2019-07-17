0553 313 94 23

Metin Külünk: Tehlike devam ediyor

AK Parti İstanbul eski Milletvekili Metin Külünk, FETÖ tehlikesinin Türkiye'de halen devam ettiğini söyledi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 20:50
Metin Külünk: Tehlike devam ediyor

AK Parti İstanbul eski Milletvekili Metin Külünk, “15 Temmuz bir parti meselesi değil, bağımsızlık meselesidir” dedi.

Kütahya Yoncalı’da KİHMED Başkanı Musatafa Önsay’ın da katıldığı basın toplantısında konuşan Metin Külünk, FETÖ tehlikesinin henüz geçmediğini ifade etti.

Külünk, ”Hangi partiden olursak olalım, hangi yaşam, hangi düşünce biçiminden, hangi anlayıştan olursak olalım hiç fark etmez. Bu mesele bir vatan, bir millet, bir bağımsızlık meselesi, çatımızın doğrudan hedef alındığı bir meseledir” ifadelerini kullandı.

"Bu coğrafyayı lime lime etmek istiyorlar"

 

Türkiye’nin sınır dışı operasyonlarına değinen Külünk, egemen güçlerin nihai hedeflerinin İslam coğrafyasını parçalamak olduğunu söyledi. Külünk, ”Pençe ve Afrin harekatlarında Türkiye ne yapmak istiyor? Pençe 2’de niçin Kandil’le Irak’ın en uç sınırı Suriye sınırındaki hattı neden kesmek istiyoruz? Neden ısrarla İdlip’te kalmak istiyoruz? Afrin’de neden ısrarımız var?. Bunların hepsi bu küreselleşmenin yeryüzünün egemen güçlerinin küreselleşmenin içini doldurdukları bir kesit var. Bu coğrafyayı lime lime etmek istiyorlar. Bölgede İsrail’in güvenliğini sağlayabilmenin şartı olarak bölgenin tamamının paramparça edilmesini hedef olarak kabul ediyorlar. Suriye’nin, Irak’ın, Suudi Arabistan’ın, Libya’ın üç parça, Yemen’in iki parça Türkiye’nin beş parça” diye konuştu.

Türkiye olarak 15 Temmuz’u gerçekleştiren dış güçlerin oyunlarını bozduklarını ifade eden Metin Külünk,“Biz dik durdukça asla emellerine ulaşamayacaklar” diye konuştu. Külünk, FETÖ tehlikesinin ise henüz geçmediğini sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 20:50
  1. Kütahya
  2. İstanbul
  3. metin külünk
  4. FETÖ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Kırık kalp sendromu" kanser riskini arttırabilir
    1. "Kırık kalp sendromu" kanser riskini..
    2. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden..
    3. Suriyeli muhaliflerden Erbil'deki..
    4. İngiltere, Erbil'deki saldırıyı kınadı
    5. ABD'den Erbil'deki saldırıya kınama
    6. Gürcistan’ta protestocuların polise..
    7. Elazığspor’da hazırlıklar başladı
    8. Serginin geliri kimsesiz çocuklara..
    9. Selendi’de haşhaş kapsülü alımları..
    10. Üzerine yıldırım düşen çoban hayatını..
    11. Katar'dan Başkonsolosluk görevlisinin..
    12. Çanakkale DKMP’de görev değişikliği
    13. Metin Külünk: Tehlike devam ediyor
    14. Isparta’da feci kaza: Gelin, kaynana..
    15. Evlere camdan giren şüpheli yakalandı
    16. İran, Başkonsolosluk görevlisinin..
    17. Genç milli atıcıdan altın madalya
    18. Tarım Kredi Genel Müdürü Poyraz..
    19. Mısır tarlasında 59 kök kenevir ele..
    20. Karadağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve..
    21. Futbol: Hazırlık maçı
    22. Mide ameliyatından ölüm iddiasına..
    23. Selahattin Demirtaş hakkında karar..
    24. Hafif ticari araç şarampole..
    25. 'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin..
    26. Amerikalı ve İngiliz çocukların hayali..
    27. Kuşadası'nda sağanak etkili oldu
    28. Avrupa borsaları düşüşle kapandı
    29. Hazırlık maçı: Beşiktaş: 2 -..
    30. "THK'nin Olağanüstü Büyük Genel Kurula..
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda