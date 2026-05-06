Metin Hasırcı dualarla yâd edilecek

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Uzun yıllar Akit Gazetesinde köşe yazarlığı yapan ve 31 Mart 2026 tarihinde Hakk’a yürüyen tarihçi yazar Metin Hasırcı, düzenlenecek merasimle yâd edilecek.

Merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca'nın yol arkadaşlarından olan ve uzun yıllar Akit Gazetesinde köşe yazarlığı yapan tarihçi yazar Metin Hasırcı, 31 Mart 2026 tarihinde ebediyete intikal etti. Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Çekmeköy Batmacı Mezarlığına defnedilen Metin Hasırcı için anma programı düzenlenecek.

Hasırcı, 10 Mayıs Pazar günü öğle namazına müteakip İstanbul Sancaktepe Yunus Emre Camii Vakfında düzenlenecek merasimle yâd edilecek. Kur’an tilavetinin yapılacağı anma programı edilecek dualarla ve ikramla son bulacak.

 

METİN HASIRCI KİMDİR?

Metin Hasırcı, 1940 yılında İstanbul’da Süleymaniye’de Dökmeciler Caddesinde doğdu. İkiz kardeşi bir hafta önce doğmuş ancak hayata gözlerini açamamıştı. Evlad-ı fatihan bir aile olan anne tarafından Sipahioğulları silsilesinin Hattatzadeler kolundan Hatem Hanımın, pederi ise, Saraybosna Eşrafından Hasırcızadelerden Bekir Efendizade Mustafa Efendi’nin en küçük oğludur. İlkokulu Davutpaşa İlkokulu da denilen 25. İlkokulda okumuştur. Oradan Sultanahmed Sanat okuluna girmiş ve dökümcü olarak sanayi işçiliğine dahil olmuştur. Evli iki oğlu vardır. Çok küçük yaştan beri sevdiği tarih okuma, dinleme ve nihayet yazma mertebesine varmasına taşımıştır Hasırcı’yı, Davutpaşa İlkokulu Müdürü merhum Pertev Topuzoğlu, küçük Hasırcı’nın soruları karşısında “bir gün ümit ederim sen müverrih olursun” der.

Metin Hasırcı, Ahmed Rasim Bey’in dört ciltlik Osmanlı tarihini şerh ederek Osmanlıcadan neşir hayatımıza kazandırmış, ilk baskısı Emir Yayınlarınca sekiz cilt halinde yayımlanmış, Emre Yayınları ise ebatı büyüterek 6 cild halinde neşretmiştir. Metin Hasırcı kendi telifi olan “Büyük Osmanlı Tarihi” adlı dört bin sayfalık sekiz cilt büyük boy çalışmasını Merve Yayınları’nca neşir hayatımıza kazandırmıştır.

Metin Hasırcı, çalışmalarında milli görüşün mevzuu ile alakasını öne çıkarma üslubuna önem verir. Sekizinci baskısı yapılmış “Bitmeyen Mücadele Erbakan” adlı kitabı daha sonra “Milli Görüş Davasında Recai Kutan” adlı kitapları Yenidünya yayınlarınca neşredilmiştir.

“Bir Başka Açıdan Çanakkale”, “Hilafet Tacının Dürri Yektası Medine Müdafaası ve Fahreddin Paşa” adlı çalışması da Yenidünya yayınlarınca neşredilmiştir.

Abdullah Biri

Allah merhameti ile muamele etsin. Kabri cennet olsun.

Ali Dinar

İyi insanlar ölmez Allah kabrine nur versin
