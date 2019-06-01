Metin Aşık kimdir nereli ve kaç yaşında Metin Aşık öldü mü? Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe eski başkanlarından Metin Aşık öldü mü?Fenerbahçe’nin acı kaybı. Fenerbahçe'nin 1989-93 yılları arasında başkanlığını yapan Metin Aşık, hayatını kaybetti. Aşık, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir özel bir hastenede tedavi görüyordu. Metin Aşık başkanlığında Fenerbahçe Basketbol takımı 1990-91 sezonunda Deplasmanlı Lig tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşmıştı. Metin Aşık kimdir nereli ve kaç yaşında?

Metin Aşık kimdir?

Metin Aşık eski spor adamı. Bir dönem Fenerbahçe başkanlığı da yapmıştır. Metin Aşık 1989-93 yılları arasında Fenerbahçe'de başkanlık yapmıştır.Onun döneminde Fenerbahçe 1989-90 ve 1991-92 sezonlarında 2., 1990-91 ve 1992-93 sezonlarına 5. olmuş, 1990 yılında Beşiktaş'ı 3-2 yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmıştır. Metin Aşık döneminde Todor Veselinović, Ömer Kaner, Guus Hiddink, Erol Togay, Tınaz Tırpan ve Jozef Vengloš teknik direktörlük görevlerinde bulunmuştur.

Tanju Çolak, Engin İpekoğlu, Semih Yuvakuran, Candido Gerson ve Dzoni Novak gibi yıldızları Fenerbahçe'ye transfer etti. Futbol takımı döneminde şampiyonluktan uzak kalırken, önemli galibiyetlere (Galatasaray'a karşı 3 sezonda 3 kez 5 gollü galibiyet, UEFA Kupası'nda iki kez ikinci tura yükselme, Harald Schumacher'in jübilesinde Bayern Münih'e 3-2'lik galibiyet) ve ağır yenilgilere (kendi sahasında Aydınspor'a 6-1, Beşiktaş'a 5-1, Galatasaray, Beşiktaş ve Sarıyer'e 4-1, Avrupa Kupaları'nda Slovak Sigma Olomouc'a 7-1) uğradı.

Basketbol takımı ise 1990-91 sezonunda Deplasmanlı Lig tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı. Ayrıca 1990 ve 1991'de iki kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.