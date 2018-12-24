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Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Metin Akpınar için sosyal medyadan attığı destek mesajıyla rezil oldu. Aykut Erdoğdu, Twitter'a; ''Metin Akpınar ve Zeki Alasya ile birlikte Kartal Adliyesindeyiz'' yazarak büyük bir gafa imza attı.

24 Aralık 2018 Pazartesi 16:19
Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e destek için attığı mesajla rezil oldu. Aykut Erdoğdu Twitter'a; ''Metin Akpınar ve Zeki Alasya ile birlikte Kartal Adliyesindeyiz'' yazınca ortalık yıkıldı. Erdoğdu kısa sürede Twitter'da TT listesine girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devletin en üst makamı olan Cumhurbaşkanlığı'na haddini aşan sözler söyleyen Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alenen tehdit ve darbe çığırtkanlığı yapan Akpınar'ın bu sözlerine bazı marjinal gruplar ve CHP sahip çıktı.

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e destek olmak amacıyla Kartal Adliyesi'ne gidenler arasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu da vardı.

Zeki Alasya gafı olay oldu

Erdoğdu Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e destek için Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Erdoğdu usta oyuncu Zeki Alasya'nın ölmüş olduğunu unutmuş olmalı ki mesajında ona da yer verdi ve öyle bir pot kırdı ki Twitter yıkıldı. Erdoğdu mesajında; ''Metin Akpınar ve Zeki Alasya ile birlikte Kartal Adliyesindeyiz'' diye yazdı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 16:19
  1. Zeki Alasya
  2. Metin Akpınar
  3. Aykut Erdoğdu

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