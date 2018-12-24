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Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada Batı Karadeniz, Ege ve İç Anadolu için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

24 Aralık 2018 Pazartesi 14:17
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada Batı Karadeniz, Ege ve İç Anadolu için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz’de Salı günü yağmur şeklinde başlayacak yağışın sabah saatlerinden sonra yükseklerinden başlayarak kar yağışına dönüşeceği ve Bolu, Kastamonu, Düzce ve Karabük çevreleri ile Zonguldak, Bartın ve Sinop’un iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (7-15 cm yüksekleri 20 cm) olması beklendiğinden başta Bolu Dağı geçişinde olmak üzere ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Ege’de de salı günü yağmur şeklinde başlayacak yağışın öğle saatlerinden itibaren Kütahya çevrelerinde, akşam saatlerinden itibaren Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri ile Manisa’nın doğu ve yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüşeceği ve kuvvetli (10-20 cm) olması bekleniyor.  İç Anadolu’nun kuzeybatısında  da salı günü yağmur şeklinde başlayacak yağışların öğle saatlerinden itibaren Eskişehir çevrelerinde, akşam saatlerinden itibaren Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde kar yağışına dönüşeceği ve kuvvetli (8-15 cm, yüksekleri 20cm) olması beklenmektedir.

 
 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 14:17
  1. Düzce
  2. Karabük
  3. Bartın
  4. Kırıkkale
  5. Zonguldak
  6. Uşak
  7. Sinop
  8. Manisa
  9. Kütahya
  10. Kastamonu
  11. Eskişehir
  12. Çankırı
  13. Bolu
  14. Afyon
  15. uyarı
  16. Kar
  17. Meteoroloji
  18. GÜNCEL Haberleri

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