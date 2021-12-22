Meteorolojiden uyarı: Bu geceden başlayarak...

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, bu geceden başlayarak 27 Aralık'a kadar hafif ve orta şiddette zirai don beklendiği duyuruldu.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tarımsal faaliyetlerin sürdüğü Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette zirai don tahmin ediliyor.

Bu geceden başlayarak 27 Aralık'a kadar devam edecek zirai don riski nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta üreticiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.