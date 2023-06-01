  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Meteorolojiden uyarı
Aktüel

Meteorolojiden uyarı

Yeniakit Publisher
2023-06-01 17:44:00 -
Meteorolojiden uyarı

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi 2 Haziran Cuma günü Aydın genelinde görülmesi beklenen gök gürültülü sağanak yağışa karşı uyardı.

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre: 02.06.2023 Cuma günü bölgemizde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; öğle saatlerinden itibaren Aydın genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23