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Aktüel Meteorolojiden uyarı
Aktüel

Meteorolojiden uyarı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde kuvvetli fırtına beklendiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 00:15:00 -
Meteorolojiden uyarı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde kuvvetli fırtına beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren güneyli yönlerden Batı Karadeniz'de kuvvetli, öğle saatlerinden başlayarak Marmara'da fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Açıklamada ayrıca, fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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