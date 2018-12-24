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Meteorolojiden son dakika uyarısı! Çok şiddetli geliyor

Meteorolojiden yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.

24 Aralık 2018 Pazartesi 18:23
Meteorolojiden son dakika uyarısı! Çok şiddetli geliyor

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın yarın sabah saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, başta soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler olmak üzere, ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 18:23
  1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  2. Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü
  3. hava durumu
  4. son dakika uyarısı

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