Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Çok kuvvetli geliyor...

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın sabah saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, başta soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler olmak üzere, ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Orta Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Orta Karadeniz'de yarın (bugün) kuvvetli kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don meydana gelebileceği uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın (bugün) öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'de başlayacak kuvvetli yağmurun akşam saatlerinden sonra Çorum, Amasya, Tokat ile Ordu ve Samsun'un iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışına (7-15 santimetre, yüksek kesimlerde yer yer 20 santimetre üzeri) dönüşmesi bekleniyor.

Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, kuvvetli buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

İstanbul'a kar geliyor

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağışın, karla karışık yağmur ve yüksek bölgelerde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, akşam saatlerinden itibaren il genelinde aralıklarla kuvvetli yağmur görülecek.

Kentte sabah saatlerinden itibaren sıcaklıklar şehir merkezinde 4 dereceye, yüksek bölgelerde ise 0 dereceye kadar gerileyecek.

Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağışın, karla karışık yağmur ve yüksek bölgelerde kar şeklinde olması bekleniyor. Özellikle İstanbul'un kuzey ve doğu bölgelerinde perşembe sabah saatlerine kadar hafif şekilde etkili olması beklenen kar yağışının, şehir merkezinde 1-2 santimetre, yüksek bölgelerde ise 3-5 santimetre örtü bırakması öngörülüyor.

Meteorolojik uyarı doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldı.

AKOM yönetiminde Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı'na bağlı 7 bin 83 personel, bin 357 araç, 53 vinç-kurtarıcı, köy yolları için 147 traktör vatandaşların hava koşullarına bağlı sorun yaşamaması için teyakkuzda bekliyor.

Metrobüs güzergahında ise herhangi bir aksaklık yaşanmaması için 33 kışla mücadele aracı çalışıyor. Ayrıca İtfaiye, Yol Bakım, Ulaşım, Destek Hizmetleri, Raylı Sistemler, Zabıta, Park Bahçeler, Çevre Koruma, Muhtarlıklar ve Gıda, Sağlık Daire Başkanlıkları, Beyaz Masa ve diğer ilgili müdürlükler, İETT, İSKİ, İSFALT, İGDAŞ, İSTAÇ, İSBAK, Metro İstanbul, Şehir Hatları temsilcileri AKOM'da görev başında bekliyor.

Vatandaşlar hava koşullarına bağlı oluşabilecek muhtemel sorunlara karşı ihbar için 153 Beyaz Masa ve İtfaiye 110'u arayabilecek.

AKOM'dan kar yağışı uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Afet Koordinasyon Merkezi'nden "İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşmesiyle şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüleceğini, kar yağışının, şehir merkezinde 1-2 cm, yüksek bölgelerde ise 3-5 cm kar kalınlıkları oluşturabileceği öngörülmektedir" uyarısı yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda bugün akşam saatlerinden itibaren il genelinde aralıklarla kuvvetli yağmur şeklinde görülecek yağışların sabah saatlerinden itibaren sıcaklıkların şehir merkezinde 4°C, yüksek bölgelerde ise 0°C'lere kadar gerilemesi tahmin edilmektedir.

Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağışın, karla karışık yağmur ve yüksek bölgelerde kar şeklinde görüleceği tahmin edilmektedir. Özellikle İstanbul'un kuzey ve doğu bölgelerinde Perşembe sabah saatlerine kadar hafif şekilde etkili olması beklenen kar yağışının, şehir merkezinde 1-2 cm, yüksek bölgelerde ise 3-5 cm kar kalınlıkları oluşturabileceği öngörülmektedir.

Yapılan meteorolojik uyarı doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldı. İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) yönetiminde İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı'na bağlı 7.083 personel, 1.357 araç, 53 vinç-kurtarıcı, köy yolları için 147 traktör vatandaşların hava koşullarına bağlı sorun yaşamaması için teyakkuzda bekliyor. Metrobüs güzergâhında ise herhangi bir aksaklık yaşanmaması için 33 kışla mücadele aracı çalışıyor. Ayrıca İtfaiye, Yol Bakım, Ulaşım, Destek Hizmetleri, Raylı Sistemler, Zabıta, Park Bahçeler, Çevre Koruma, Muhtarlıklar ve Gıda, Sağlık Daire Başkanlıkları, Beyaz Masa ve diğer ilgili müdürlükler, İETT, İSKİ, İSFALT, İGDAŞ, İSTAÇ, İSBAK, Metro İstanbul, Şehir Hatları temsilcileri AKOM'da görev başında. Vatandaşlarımız, hava koşullarına bağlı oluşabilecek muhtemel sorunlara karşı ihbar için 153 Beyaz Masa ve İtfaiye 110'u arayabilir.

Kuzey Ege'de fırtına ve kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın sabah saatlerinde Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler ile balıkçılar olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.