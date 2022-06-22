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Aktüel Meteorolojiden Samsun ve Amasya çevrelerine uyarı
Aktüel

Meteorolojiden Samsun ve Amasya çevrelerine uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Samsun ve Amasya çevrelerinde kuvvetli yağışlara dikkat edilmesi noktasında uyardı.

Yeniakit Publisher
2022-06-22 16:19:00 -
Meteorolojiden Samsun ve Amasya çevrelerine uyarı

YENİ AKİT  ANKARA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Samsun ve Amasya çevrelerinde kuvvetli yağışlara dikkat edilmesi noktasında uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Meteoroloji radarından alınan bilgilere göre; Samsun çevreleri ile Amasya'nın batısında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağısı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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