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Aktüel Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray illerinde kuvvetli sağanak, kar ve fırtına görülmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 16:48:00 -
Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Akdeniz üzerinden gelecek yağışlı sisteme ek olarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk sistemin bölgeyi etkilemesi öngörülüyor.

Salı günü hava sıcaklığının 6 ila 15 derece azalacağı, bölgenin güney ve batısında yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, yüksek kesimlerde zamanla kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (60-90 kilometre/saat) şeklinde eseceği, çarşamba ve perşembe günleri bölge genelinde görülecek yağışların kar şeklinde etkili olması öngörülüyor.

Vatandaşlara, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı da yapıldı.

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