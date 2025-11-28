  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İmamoğlu tutuklandı diye ortalığı yıkıp polise taş, balta ve asitle saldıran Saraçhane provokatörleri mahkemede yırttı! Hepsi beraat etti!

Bakan Kacır duyurdu: Türkiye – AB ilişkilerinde yeni dönem! Bilim ve teknolojide kritik eşik aşıldı

Korkutan su krizi uyarısı: En iyi ihtimalle 5-10 yılımız kaldı

Yolsuzluk Devlet Başkanlığına uzandı

Bu ne rezillik! Galatasaray Coca Cola ile anlaşınca 'Filistin'e Özgürlük!' pankartını kaldırdı!

İmamoğlu’na şok! İlk davayı kaybetti… Yolsuzluğu inkar ettiği ilk davayı Tamar Tanrıyar’a açmıştı Mahkeme davayı reddetti

Dağ Tiyatrosundan 'canlı PKK heykelleri'yle mesaj: Son değil yeni bir başlangıç!

ABD’den Venezuela'ya gözdağı 'Yakında karadan da müdahale edeceğiz' Trump için deniz bitti

CHP’li Başarır’ın çakarlı aracı tartışmaya neden oldu! Aracından bakın kim çıktı

Bakan Bolat duyurdu: Alışverişte yeni dönem başlıyor!
Gündem Meteorolojiden sağanak uyarısı
Gündem

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı iller için sağanak yağış uyarısı bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, halihazırda kuzeybatı kesimlerde devam eden yağışların, bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak Çanakkale ve Balıkesir'in batısı ile İzmir ve Aydın çevrelerinde, Manisa'nın batısında ve Denizli'nin güney ve batısında kuvvetli, Muğla genelinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması öngörülüyor.

Yağışın bugün saat 21.00'den yarın 18.00'e kadar etkili olması ve akşam saatlerinden sonra bölge genelinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Yarın öğle saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinde de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

 

Antalya'nın batısından başlayarak zamanla il merkezi ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli görülmesi öngörülen yağışların, yarın saat 12.00'den 30 Kasım saat 04.00'e kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağışa hazır olun
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağışa hazır olun

Gündem

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağışa hazır olun

Türkiye’ye erken kış sürprizi: Meteoroloji 8 il için kar alarmı verdi
Türkiye’ye erken kış sürprizi: Meteoroloji 8 il için kar alarmı verdi

Yerel

Türkiye’ye erken kış sürprizi: Meteoroloji 8 il için kar alarmı verdi

Meteoroloji'den kritik kar ve kuvvetli yağış uyarısı: Birçok ilde sarı alarm verildi
Meteoroloji'den kritik kar ve kuvvetli yağış uyarısı: Birçok ilde sarı alarm verildi

Gündem

Meteoroloji'den kritik kar ve kuvvetli yağış uyarısı: Birçok ilde sarı alarm verildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23