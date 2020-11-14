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Aktüel Meteorolojiden sağanak uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-11-14 16:40:53 -
Meteorolojiden sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Marmara’nın doğusu, Batı Akdeniz’in Toroslar mevkisi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Balıkesir, Antalya, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yarın sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurt genelinin yarın parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor.

Marmara’nın doğusu, Batı Akdeniz’in Toroslar mevkisi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Balıkesir, Antalya, Giresun ve Trabzon çevrelerinde sağanak tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının, mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

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