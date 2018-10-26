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Meteoroloji'den önemli uyarı! Bu gece ve sabah saatlerine dikkat

Meteorolojiden, bazı bölgelerde zirai don olayı beklendiği açıklanarak, zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde tarımla uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

26 Ekim 2018 Cuma 21:43
Meteoroloji'den önemli uyarı! Bu gece ve sabah saatlerine dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın akşam  saatlerine kadar ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu  ve GüneydoğuAnadolu'nun doğusuyla Sinop, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı  geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç  kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Marmara'nın doğusu ve güneyinde yer yer sis ve pus, İç Ege, Batı  Karadeniz'in iç kesimleriyle İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer sis ve pus ile  buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, Doğu  Anadolu'nun doğusunda 2 ila 4 derece azalacağı ve rüzgarın, genellikle kuzey ve  kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara  sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bu gece ve sabah saatlerinde İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu Bölgesi  ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif ve  yer yer orta kuvvette zirai don hadisesi beklendiğinden, zirai faaliyetlerin  devam ettiği bölgelerde tarımla uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması  gerekiyor.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 21:43
  1. Van
  2. Sinop
  3. Rize
  4. Artvin
  5. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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