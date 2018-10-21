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Meteoroloji'den o illere uyarı: Şiddetli yağmur geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı iller için şiddetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

21 Ekim 2018 Pazar 20:00
Meteoroloji'den o illere uyarı: Şiddetli yağmur geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı iller için sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Antalya'nın doğusundaki Serik ve Aksu ilçelerinde gök gürültülü yağış (15-35 kilogram/metrekare) uyarısında bulunuldu. Yağışta; ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kısa süreli kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

AMASYA İÇİN SAĞANAK UYARISI 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Amasya çevrelerinde gök gürültülü yağış (15-30 kilogram/metrekare) olacağının tahmin edildiği belirtildi. 

Yaklaşık 1,5 saat sürecek yağışta, ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kısa süreli kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı. 

DOĞU ANADOLU'DA SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı belirtildi.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarın güney yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 12, Erzincan'da 10, Iğdır'da 9, Ağrı'da 7, Erzurum'da 6, Ardahan'da 4 ve Kars'ta 2 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 22, Erzincan'da 20, Tunceli'de 19, Ağrı'da 18, Kars'ta 17, Erzurum ve Ardahan'da 16 derece olacak.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 20:00
  1. Iğdır
  2. Ardahan
  3. Tunceli
  4. Kars
  5. Erzurum
  6. Erzincan
  7. Antalya
  8. Amasya
  9. Ağrı
  10. meteoroloji
  11. antalya
  12. amasya
  13. doğu anadolu
  14. Hava Durumu

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