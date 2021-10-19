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Aktüel Meteorolojiden o illere sarı kodlu uyarı
Aktüel

Meteorolojiden o illere sarı kodlu uyarı

Meteoroloji müdürlüğü Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerindeki illere sarı kodlu uyarıda bulunarak bu bölgede yaşayan vatandaşların dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 09:03:00 -
Meteorolojiden o illere sarı kodlu uyarı

Meteoroloji'nin son hava raporuna göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli kıyıları, İstanbul’un kuzeybatısı, Çanakkale’nin iç, Balıkesir’in kuzey kesimleri, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri, Çankırı, Siirt, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere aralıklı yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve Kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların; Ordu'nun doğusu, Giresun, Trabzon'un batı ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Ağrı çevrelerinde sis ve pus olayı bekleniyor.

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