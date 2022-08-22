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Aktüel Meteoroloji'den o bölgeler için kritik uyarı: Kuvvetli geliyor
Aktüel

Meteoroloji'den o bölgeler için kritik uyarı: Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'nın Nallıhan ilçesi ile Bolu çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-22 19:44:00 -
Meteoroloji'den o bölgeler için kritik uyarı: Kuvvetli geliyor

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, önümüzdeki 2 saatlik periyotta, Ankara'nın Nallıhan ilçesi ile Bolu il merkezi ve batı ilçelerinde gök gürültülü sağanağın, yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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