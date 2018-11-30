Meteorolojiden o bölgedeki vatandaşlarımıza buzlanma ve don uyarısı!
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Trakya bölgesinde yaşayan vatandaşlarımıza uyarıda bulunarak bu gece ve hafta sonu buzlanma ve don beklendiği bildirildi.30 Kasım 2018 Cuma 15:33
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece ve hafta sonu Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Trakya'nın iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının hafta sonu sıfırın altında 6 derecelere kadar ineceği tahmin edilen Trakya illerinde, bu gece en düşük sıcaklığın Edirne'de sıfırın altında 5, Kırklareli'nde sıfırın altında 3 ve Tekirdağ'da 3 derece olarak ölçülmesi öngörülüyor.
Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
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