  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Meteorolojiden o bölge için "kuvvetli yağış" uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden o bölge için "kuvvetli yağış" uyarısı

Yeniakit Publisher
2023-05-06 13:48:00 -
Meteorolojiden o bölge için "kuvvetli yağış" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz'de öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanağın, Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun, Kastamonu ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Bu illerde sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23